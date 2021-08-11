شكرا لقرائتكم خبر عن الين يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل انحسار ضغوط العملة الأمريكية مقابل منافساتها، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



و ارتفاع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة وسط أنباء عن أن دول عدة تواجه موجة جديدة من الجائحة.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر المعروض النقدي "إم 2" في اليابان ارتفع بنسبة 5.2% خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.3%.



وارتفع مؤشر طلبيات السلع الأساسية بنسبة 93.4% في يوليو/تموز بعد ارتفاع بنسبية 96.6%.



تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 110.4، وسجل أعلى سعر عند 110.8 في حين سجل أقل سعر عند 110.3.