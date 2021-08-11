شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب تزامنا مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال يوليو/تموز الماضي، وهي قراءت اتسقت مع توقعات المحللين.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.4%.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1753.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1756.7 دولار في حين سجل أـقل سعر عند 1724.6 دولار.