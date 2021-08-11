شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره بعد بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال يوليو/تموز الماضي، وهي قراءت اتسقت مع توقعات المحللين.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.4%.



يأتي ذلك رغم ارتفاع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة وسط أنباء عن أن دول عدة تواجه موجة جديدة من الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.