شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتمكن الخام من محو خسائره والتحول إلى الارتفاع عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 400 ألف برميل إلى 438.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 600 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 816 ألف برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 69.01 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.8% إلى 71.2 دولار للبرميل.