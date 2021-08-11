شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً مدعوما بانتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تراجع العملة الأمريكية بالإضافة إلى انتعاش أسعار النفط.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا خاصة في ظل ارتفاع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة وسط أنباء عن أن دول عدة تواجه موجة جديدة من الجائحة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 68.4 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% إلى 70.6 دولار للبرميل.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8003، وسجل أعلى سعر عند 0.8008 وأقل سعر عند 0.7968.