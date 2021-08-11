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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مهرجان بريدة للتمور المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، أسهم في توفير أكثر من 45 صنفا من التمور لأصحاب المحال المتخصصة في بيع التمور ومشتقاتها. ويحرص مسوقو التمور على استخلاص دبس التمر وعصير التمر المركز، أصابع التمر بالشوكولاتة، إنتاج الخل، إنتاج السائل السكري، إنتاج عجينة التمر، ومربى التمر، إضافة إلى تدوير مخلفات التمور لإنتاج علف حيواني وغيرها من الصناعات التحويلية.



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