22 % زيادة أعداد المهندسين السعوديين في النصف الأول

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وأوضح المتحدث باسم الهيئة المهندس صالح العمر أن نسبة المهندسين والفنيين السعوديين الأعلى بين الجنسيات الأخرى، إذ تبلغ من مجموع الأعضاء 29.62 %، مبينا أن عدد الفنيين السعوديين والأجانب المنتسبين لدى الهيئة بلغ أكثر من 290 ألف عضو، مشيرا إلى أن التخصصات الهندسية الأعلى تسجيلا في الهيئة شملت تخصصات الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونيات والحاسب الآلي.
وذكر أن أعداد الشركات والمكاتب الهندسية المعتمدة لدى الهيئة بلغ 3353 شركة ومكتبا هندسيا، بينما بلغ عدد الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة في منصة «تقن» 141 شركة ومكتبا هندسيا التي دشنتها الهيئة مؤخرا بهدف تسهيل حصول المستفيد على الاستشارات والخدمات الهندسية.
وأكد العمر أن العمل مستمر في تكثيف الحملات التوعوية، وذلك من خلال المشروعات الإعلامية مثل زيارة القطاعات والمنشآت الهندسية من القطاعين العام والخاص بهدف التعزيز والوصول إلى نسبة عالية من الوعي «بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية» لدى العاملين في القطاع الهندسي، مفيدا أن الهيئة نفذت أكثر من 383 جولة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث أوقعت 364 مخالفة لنظام مزاولة المهن خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على تحقيق مستهدفاتها التي حددتها لعام 2021م لتعزيز أدوارها في الرقي بالمهنة أبرزها تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين بالبرامج التدريبية الهندسية، وزيادة فرص تمكين الشركات والمكاتب الهندسية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة وخطة التحول الرقمي لتحقيق التكامل من أجل تقديم أفضل الخدمات الرّقمية ذات الكفاءة العالية للمستفيدين لتحقيق مزيد من النمو في القطاع الهندسي.
إحصائية النصف الأول 2021:
- تسجيل 17471 مهندسا سعوديا في نظام الاعتماد المهني.
- نسبة زيادة في التسجيل 22.38% مقارنة بالعام الماضي.
- نسبة المهندسين والفنيين السعوديين بين الجنسيات الأخرى 29.62 %.
- عدد الفنيين السعوديين والأجانب المنتسبين 290 ألف عضو.
- عدد الشركات والمكاتب الهندسية المعتمدة 3353 شركة ومكتبا.
- عدد الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة في منصة «تقن» 141 شركة ومكتبا
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