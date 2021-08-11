فائض الحساب

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جاء ذلك أعلى من التوقعات التي كانت 779.8 مليار ين بعد تسجيل فائض بقيمة 1979.9 مليار ين خلال مايو الماضي.
وزادت صادرات اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 47.7% سنويا إلى 7.14 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 33.8% إلى 6.48 تريليونات ين.
في الوقت نفسه سجل ميزان حركة رؤوس الأموال في اليابان عجزا بقيمة 36.7 مليار ين يمثل الفارق بين رؤوس الأموال القادمة ورؤوس الأموال الخارجة من اليابان خلال يونيو الماضي.
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