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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - %11.8 نمو الاقتصاد الفلبيني على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد 15 شهرا من الركود بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وأوعزت هيئة الإحصاء الفلبينية النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الانخفاض الشديد لأرقام المقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت انكماشا بمعدل 17% سنويا، في حين جاء معدل النمو خلال الربع الثاني الأعلى منذ 33 عاما عندما سجل الاقتصاد الفلبيني نموا بمعدل 12% خلال الربع الأخير من ذلك العام.



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