إلزام العاملين في منافذ بيع الذهب برخصة مهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العاملين في نشاط بيع الذهب والمجوهرات برخصة عمل مهنية، محددة 3 شروط للحصول عليها، من بينها أن يكون العامل سعوديا، فيما منحت العاملين في القطاع مهلة 6 أشهر قبل سريان تطبيق القرار.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قرارا وزاريا يقضي باشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية وفق عدد من الضوابط.

وبحسب ما جاء في القرار ستكون شروط رخصة العمل المهنية في هذا القطاع وصلاحيتها وفق ما يلي: أن يكون العامل سعودي الجنسية، وأن يكون من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط وفق الضوابط المحددة في النماذج المعلنة في موقع الوزارة الالكتروني، وخلو سجل العامل من القضايا الأمنية، إضافة إلى أن مدة صلاحية الرخصة سنة واحده قابلة للتجديد. كما تضمن منح مهلة ستة أشهر من تاريخ نشره عبر موقع الوزارة الالكتروني قبل موعد سريانه.

ويهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع واستقرارهم.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، التي تهدف في مجملها إلى تطوير السوق وتحسين بيئته وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.