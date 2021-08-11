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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي ضمان الوكيل، مؤكدا أنه يحق للمستهلك الاختيار بين إجراء الصيانة الدورية لدى الوكيل المعتمد أو مراكز الصيانة الأخرى.
وبين الحسين أنه لسلامة المستهلك عليه مراعاة نقاط الصيانة، وفق مسافات سير المركبة، لإجراء الصيانة الدورية للسيارات، وتلك النقاط موضحة في كتيب المالك، مع المحافظة على فواتير الصيانة، وذلك لضمان استمرار سريان الضمان، بما يحفظ حقوق المستهلك ويضمن سلامة المركبة.
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