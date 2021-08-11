شكرا لقرائتكم خبر وظائف للجنسين عبر «مستقبلك سياحة» وإعلان الأرقام قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام تدريب وتوطين الوظائف السياحية بوزارة السياحة بندر السفير، أن البرنامج الوطني الطموح «مستقبلك سياحة» وفر أعدادا جيدة من الوظائف للجنسين، وستعلن الأرقام من قبل الوزارة قريبا، مبينا أن الطريق سالك لجعل المملكة ضمن أهم 5 دول في الزيارات السياحية حول العالم في 2030.

وأوضح السفير خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عن بعد، أن برنامج «مستقبلك سياحة» لتوفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي بنهاية 2022 يسير وفق ما خطط له، لافتا الى إمكانية تجاوز الرقم المحدد لعدد الوظائف مع الحماس الشديد من المنشآت العاملة بالقطاع بعد رفع الدعم المقدم لها لنسبة تصل إلى 50%، وبعد مواجهة أهم التحديات للعاملين في القطاع ووضع حلول عملية لها.

وأشار إلى إطلاق 15 برنامجا لتطوير أداء الأفراد والمنشآت بالقطاع السياحي، مبينا أن البرنامج منبثق من استراتيجية وزارة السياحة في تطوير رأس المال البشري خلال السنوات العشر القادمة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من شغلها بما يناسب احتياجات سوق العمل السياحي.

حلول لـ4 تحديات

وذكر السفير خلال الورشة أن التحديات الأربعة التي واجهتها الوزارة بالتعاون مع العاملين بالقطاع والداعمين تمثلت أولا في قصور مستوى الجدارات والتأهيل في تخصصات السياحة، والثاني في ارتفاع تكاليف التوظيف والتدريب في القطاع، والثالث في نظرة المجتمع النمطية للوظائف السياحية، بينما الرابع عدم وجود بوابة للعمل السياحي لعرض الوظائف وتلاقي الشركات مع الكوادر المؤهلة، لافتا إلى وضع حلول لكافة التحديات عبر التأهيل والتدريب وتحفيز المجتمع للعمل في القطاع السياحي، وإنشاء البوابة الالكترونية التفاعلية.

لا ننافس المعاهد

وحول شكوى بعض معاهد التدريب مما سموه المنافسة الشديدة من الوزارة لبرامجهم التي ينظمونها لقطاع السياحة نصح السفير المعاهد إلى التواؤم مع برامج الوزارة التدريبية والاتجاه إلى برامج أكثر تخصصا والتقدم للمساهمة في التدريب ضمن جهود الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة لا تقدم البرامج بنفسها بل عن طريق مؤسسات تدريب خاصة، مشيرا إلى أن برامج التدريب بالوزارة مربوطة بمدد زمنية ضمن تحقيق رؤية المملكة في القطاع السياحي.

مليون وظيفة

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة 5.3% وتوفير 836 ألف وظيفة سياحية بنهاية 2022، وتوفير مليون وظيفة سياحية في 2030، كما تتضمن رفع إجمالي الزيارات من 62 مليون زيارة في 2022 إلى 100 مليون زيارة في 2030، حيث من المتوقع أن تكون المملكة من أعلى 5 دول في عدد الزيارات على مستوى العالم في 2030.

9 برامج للأفراد

وأفاد بأن الوزارة ومن أجل التحفيز للعمل بالقطاع السياحي أطلقت 15 برنامجا تدريبيا لتأهيل العاملين في القطاع السياحي منها 9 برامج للأفراد، و6 أخرى للمنشآت، مشيرا إلى أن البرامج الموجهة للأفراد نفذ منها 7 هي: الابتعاث السياحي، والتدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب التطبيقي، وبرنامج حفاوة لتدريب العاملين في الصفوف الأمامية لرحلة السائح، وشهادات الاعتماد الاحترافية، وإعداد القادة، وسيتم تخريج أول دفعة في 22 أغسطس الجاري، برنامج التعليم التنفيذي، وبقي برنامجان هما: إطلاق منصة التعليم السياحي الالكتروني، وبرنامج تدريب الإعارة.

تطوير أداء المنشآت

وأشار السفير إلى أن برامج التدريب الستة الخاصة بالمنشآت تتضمن: معسكر تأسيس المنشآت السياحية، ومسرعة الأعمال السياحية، والقدرات للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، واستديو الشركات الناشئة، ومجمع الابتكار ورياضة الأعمال السياحي، بالإضافة إلى تحدي الوجهات السياحية، لافتا إلى أن هذه البرامج موجهة للعاملين في السياحة، بالإضافة لمن يتعاملون مع السياح والزوار بشكل مباشر.

أهم أهداف استراتيجية السياحة:







الإسهام في رفع ناتج القطاع السياحي إلى 5.3% بنهاية 2022 وإلى 10% في 2030.



رفع عدد الفرص الوظيفية إلى 836 ألف وظيفة في 2022، وإلى مليون وظيفة في 2030.



رفع إجمالي الزيارات للمملكة إلى 62 مليون زيارة في 2022، وإلى 100 مليون زيارة في 2030.



9 برامج تدريب للأفراد:





الابتعاث



التدريب المنتهي بالتوظيف



التدريب التطبيقي



برنامج حفاوة لتدريب العاملين



شهادات الاعتماد الاحترافية



إعداد القادة



برنامج التعليم التنفيذي



إطلاق منصة التعليم السياحي



برنامج تدريب الإعارة



6 برامج تدريب للمنشآت: