شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى.. وارتفاع "أموك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 139.288 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 364.402 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.365 مليون شهادة، عامر جروب عند 222.114 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.638 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.914 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين عند 5.082 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 698.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.19%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 197.5 ألف جنيه، 8.2 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي،

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13247 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3846 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1081 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.