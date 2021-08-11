كل ما تريد معرفته عن الشباب فى مصر بمناسبة اليوم العالمى

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القاهرة - سامية سيد -

- بلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.3 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث).

بلغ إجمالي عدد الطـلاب المقيــدين بالتعليم العالي حوالى 3 مليون طـالب (51.3 %ذكـور، 48.7٪إنـــاث)،منهـم 162096 طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة حكـوميــة وخاصـــة ( 46.1 ٪ ذكــــور، 53.9٪ إنــــاث).

- بلغت نسبـة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامــعات الحكوميـة والأزهــر 77.9 ٪ ( 45.9% ذكور ، 54.1% اناث) من إجمالي المقيدين مقابل 22.1٪ ( 53.1% ذكور ، 46.9% اناث) فــي الكليات العملية من إجمالي المقيدين.

- بلغت نسبــة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامـعات الخاصة 25.8٪ ( 48.3% ذكور ، 51.7 % اناث) من إجمالي المقيدين مقابــل 74.2٪ ( 56% ذكور ، 44% اناث ) فـي الكليـات العمليــة من إجمالي المقيدين.

- بلغ متوسط عدد الطـلاب لكل عضو هيـئة تدريس ومعاونيهم 24 طـالب فـي الجامعـات الحكومية والأزهر مقابل 18 طالب بالجامعات الخاصة.

- بلغ إجمالـي عدد خريجي الجامعـات الحكومية والخاصة 456561 خريج ( 192403 ذكور ، 264158 أناث ) منهـم 428561 خريجـاً من الجامعات الحكومية بنسبة 93,9٪ و عدد 28000 خريجــاً من الجامــعات الخـاصة بنسبة 6.1٪، وبلغت نسـبة مساهـمة الشـباب (18-29 سنة) فـــي قــوة العمل 38.7٪ (62.9٪ذكور، 13.3٪إناث).

- 38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوسط ، و 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و 17.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

- 7.5 ٪ من قوة العمل الشباب من الأميين، و 6.1% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، و 3.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، و3.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.

- بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكور ، 54.2٪ إنـاث)، وبلغت نسبـة الشبـاب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 23% من إجمالي العاملين (19.4٪ ذكور ، 50.3٪إناث).

- بلغت نسبـة الشــباب المشـتركين في التأمـين الصـحي 17.9٪ من إجمالـي العاملين ( 14 % ذكـور، 46.5٪إناث)، و بلغ معدل البطالة بين الشباب 15.4٪ (10.9٪ ذكور ، 37.6٪إناث).

- بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكـور ، 49.8٪ إناث) مقابل 12٪ للحاصلين على مؤهـل متوسط فني (9.5% ذكور ،33.5٪إناث).

-بـلـغت نسبـة حالات الـزواج للـذكـور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه) 59.7 ٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2019 مقابل 82,3٪ للإناث.

-بـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنه) 19.7٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6٪ للإناث.

- بلغ معدل الوفيات بين الشبـاب في الفئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكل ألف شاب (1.0 لكل ألف من الذكور، 0,5 لكل ألف من الإناث).

- 66.2% من الشباب في الفئة العمرية (18- 29سنه) مستخدم للحاسب الآلي ،و 71.2% من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) يستخدمون شبكة الإنترنت، و 99.3% من الشباب ( 99.6% ذكور ، 99% اناث) من إجمالي مستخدمي الانترنت يستخدمونه لإرسال المعلومات عبر البريد الالكتروني.

- 98.3 % من الشباب ( 99.1% ذكور، 97.2% اناث ) من إجمالي مستخدمي الانترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بــوك ، تويــتر)، و99.9 ٪ من الشباب (100٪ ذكور ، 99.8 ٪ إناث) يستخدمون الهاتف المحمول .