شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التعبئة" بنسبة 2.01% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.32%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.92%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.73%.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.29%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.245، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.07%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاعي التجارة والموزعون والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.21%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.19%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 698.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.19%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 197.5 ألف جنيه، 8.2 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي،

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13247 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3846 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1081 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.