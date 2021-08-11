مقسمة على 3 أيام.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين بالدولة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة والهيئات العامة، اعتبارا من يوم 17 أغسطس على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وقالت المالية في بيان، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 22 و23 أغسطس.

وأضافت أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26، و27 سبتمبر.

وناشدت وزارة المالية الموظفين أثناء صرف المرتبات عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب متاحة للجميع في أي وقت اعتبارًا من تاريخ المحدد للصرف حسب كل وزارة.