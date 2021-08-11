أخبار الاقتصاد اليوم: لا نية لتصفية بنك الاستثمار القومى وخطة لإعادة الهيكلة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأربعاء 11-8-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، ومن أبرزها تصريح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، الذى أكد فيه أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى.

بنك الاستثمار القومى: لا نية لتصفية البنك ونعمل على خطة لإعادة هيكلته

صرح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى.

وأكد نجم أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عدد من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة إلتزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، وفض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وأوضح نجم أنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.

ارتفاع صادرات الملابس 48% لتسجل 918 مليون دولار بالنصف الأول من 2021

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48% لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت "لويس" في بيان صحفي اليوم، أن صادرات القطاع خلال شهر مايو من 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 109 % لتبلغ ما قميته 122 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات خلال يونيو من العام الحالي بنسبة 55% لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة ب 128 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت ماري لويس، إن الصادرات تسجل أداء جيد جدا منذ مطلع العام الحالي، وذلك مع تحسن الطلب في الأسواق الدولية، ونشاط المجلس التصديري للملابس في زيادة الوعي بمتطلبات السوق وتنظيم عددا من الفعاليات التي تهدف إلي الارتفاع بإجمالي الصادرات وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع التصدير لتحقيق معدلات مصرية غير مسبوقة للتصدير .

الإحصاء: 21% من إجمالى المصريين شباب عمرهم بين 18 ـ 29 سنة

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الإحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها جميعاً للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وفي ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الشـــباب في مصر، وبلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.3 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث)، وبلــــغ إجمـــــالي عـــدد الطـــــلاب المقيــديـــن بالتعليـــم العالـــي حـــوالــــى 3 ملايين طــــالب (51.3 % ذكــــور، 48.7٪ إنـــاث)، منهـم 162096 طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة حكـوميــة وخاصـــة ( 46.1 ٪ ذكــــور، 53.9٪ إنــــاث).

التخطيط: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين بالعلمين الجديدة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بدءًا من اليوم الموافق 11 أغسطس 2021 بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي لتقديم خدماتها للجمهور والتيسير عليهم في حصولهم على تلك الخدمات، وتتواجد اليوم الأربعاء امام فندق الماسة العالمين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه ستتواجد عدد 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور؛ أحدهم بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واحدة لتقديم خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين فوريًا، والاخرى تقدم خدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، والوفاة، وقسيمة الزواج، والطلاق، وغير ذلك من خدمات.

اتحاد الغرف السياحية: مصر على أعتاب طفرة سياحية كبرى ومنتجعاتنا جاهزة

رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية ببدء عودة رحلات الطيران الروسي إلى المقاصد السياحية المصرية، وأعرب مجلس إدارة الاتحاد نيابة عن القطاع السياحي عن سعادته بتلك الخطوة المهمة التي تصب في صالح صناعة السياحة والعائد القوي منها علي الاقتصاد القومي.

وأشار المجلس في بيان صحفي إلى أن عودة السياحة الروسية تأتي ضمن عودة حركة السياحة إلى مصر من معظم المقاصد والأسواق السياحية الرئيسية حول العالم، موضحا أن تلك الخطوة تأكيد على قوة صناعة السياحة بمصر وجاهزيتها لاستقبال السياحة من كل دول العالم، وتعد مؤشر مهم على أن مصر على أعتاب طفرة سياحية كبرى بفضل الجهود المميزة التي تم بذلها الجميع لمساندة صناعة السياحة ودعم خطط تطورها ونموها وعبورها الأزمة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن عودة حركة السياحة الروسية يأتي استكمالا لعودة الحركة أو زيادتها من أسواق عديدة مهمة كنتيجة للجهود القوية التي بذلتها وتبذلها الدولة المصرية على كافة مستوياتها لإزالة أية معوقات أمام تدفق السائحين من كافة الدول، بجانب الجهود المتميزة والمخلصة من جميع المسئولين بدء من القيادة السياسية على مدى سنوات ومعالجة أزمة توقف حركة الطيران الروسي بين البلدين لحوالي 6 سنوات بصبر وحكمة سياسية كبيرة.