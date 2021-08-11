شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ABC يوسع نطاق حضوره فى السوق المصرية بإغلاق صفقة استحواذه على بنك بلوم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتباراً من تاريخ 11 أغسطس، يكمل بنك ABC الاستحواذ على بنك بلوم مصر بعد استكمال عرض الشراء الإجباري والحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية المعنيةالاستحواذ يساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC بأكثر من ثلاثة أضعاف في القطاع المصرفي المصري مما يعزز من حجم وزخم أعمال البنك وتحقيق المزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياسوف تزداد عدد فروع بنك ABC في مصر بأكثر من الضعف، فضلاً عن تنويع عروضه في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتوفير تجربة استثنائية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية

أعلنت المؤسسة العربية المصرفية بنك ABC اليوم عن استكمال استحواذها على 99.5% في بنك بلوم مصر لتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترسيخ جذورها في السوق المصرية. ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال عرض الشراء الإجباري، والانتهاء من تحويل ملكية الأسهم، وتحويل سعر الشراء الذي يعادل 425 مليون دولار لبنك بلوم لبنان والمساهمين الأقلية الذين طرحوا أسهمهم في عرض الشراء الإجباري. ويمثل هذا الاستحواذ 1.37x من القيمة الدفترية لبنك بلوم مصر اعتباراً من مارس 2021.

تجمع صفقة الاستحواذ هذه بين الخبرة المصرفية الواسعة لبنك ABC على مدار أكثر من 20 عاماً في مصر، بالإضافة إلى سمعة بنك بلوم مصر المرموقة في السوق المصرية. ويسعى بنك ABC بذلك إلى توسيع فرص نموه الاستراتيجي وزيادة عروضه المتاحة في مجال صيرفة الجملة والشركات والتجزئة. وسيواصل بنك ABC – مصر وبنك بلوم مصر أعمالهما بشكل مستقل حتى اكتمال عملية الاندماج القانوني المتوقع استكمالها في الربع الأول من عام 2022 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

سيساهم الاستحواذ في زيادة حصة بنك ABC في السوق المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف كما سيعزز قاعدة أصول المجموعة إلى ما يقارب 60 مليار جنيه مصري. وسيحظى عملاء بنك ABC بتجربة مصرفية موسعة مع إمكانية الوصول إلى 41 فرعاً إضافياً (وهذا أكثر من ضعف عدد الفروع الحالية لبنك ABC في مصر)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الرقمية، فضلاً عن الاستفادة من إمكانات بنك ABC الرقمية المبتكرة مثل بنك "إلى" الرقمي المخصص للعمليات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإمكانات الدفع الرائدة لشركة الخدمات المالية العربية التابعة لبنك ABC.

ومع سجله الحافل بالأداء المتميز في 15 سوقاً عبر خمس قارات، يمتلك بنك ABC ميزانية عمومية قوية ستتيح للكيان الموحّد في مصر الدعم ونطاق الأعمال المطلوبين لبلوغ قاعدة أوسع من العملاء، وتعزيز جودة الأصول، وتنفيذ معاملات دولية أكثر نتيجة حضوره القوي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتساهم صفقة الاستحواذ هذه في تعزيز قدرة بنك ABC على تقديم الخدمات في المنطقة، وفتح السوق المصرية أمام عملاء المجموعة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: "يشكل الاستحواذ على بنك بلوم مصر محطة مهمة في مسيرة بنك ABC، فقد كنا نبحث طوال سنوات عدة عن الفرصة المناسبة لتعزيز مكانتنا كمصرف دولي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تحقق هذا البعد الاستراتيجي بصفقة الاستحواذ هذه والتي تجمع بين الحضور القوي لبنك بلوم مصر في السوق من جهة، وسجل بنك ABC الحافل بالابتكار من جهة أخرى. ونتوقع أن يفتح هذه الاستحواذ آفاقاً أوسع لتكامل الأعمال، وتحقيق النمو، ومضاعفة القيمة لجميع أصحاب المصلحة وأتوجه بجزيل الشكر إلى مستشارينا HSBC الشرق الأوسط وشركتي Freshfields Bruckhaus Deringer وZulficar & Partners على جهودهم المتواصلة لإتمام الصفقة".

من جانبه قال السيد سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم لبنان: "لطالما حقق بنك بلوم مصر عائدات قوية لمجموعتنا، ونحن واثقون من أنه سيواصل مسيرة النجاح بانضمامه إلى مجموعة بنك ABC. نتمنى لفريق بنك بلوم مصر كل النجاح والتوفيق. ونود أن نعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلتها شركة CI Capital، مستشارنا المالي الحصري، وشركة Baker McKenzie، مستشارنا القانوني، طوال هذه فترة الاستحواذ".

تجدر الإشارة إلى أن بنك HSBC الشرق الأوسط يعمل بصفته المستشار المالي الوحيد لبنك ABC، في حين تعمل شركتي Freshfields Bruckhaus Deringer وZulficar & Partners كمستشارين قانونيين. وتعمل شركة CI Capital كمستشار مالي حصري لبنك بلوم لبنان، وشركة Baker McKenzie كمستشار قانوني للبنك.