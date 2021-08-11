شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بنحو 400 ألف برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 400 ألف برميل إلى 438.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 600 ألف برميل.



وهبط مخزون البنزين بنحو 1.4 مليون برميل إلى 227.5 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بنحو 1.8 مليون برميل إلى 140.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 816 ألف برميل خلال نفس الفترة.