شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض بأكثر من 1% رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استمرار متابعة الأسواق لتطورات جائحة كورونا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة وسط أنباء عن أن دول عدة تواجه موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا، كما أن هناك تقارير إعلامية تتحدث عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس.



وظهرت "دلتا" في العديد من الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتابطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة والتي كانت تستعد مؤخراً لعودة الحياة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل الجائحة.



تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 18981 دولار للطن.