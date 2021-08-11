شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات اقتصادية و"داو جونز" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مدعومة بصدور بيانات اقتصادية إيجابية ليحقق "داو جونز" مستوى قياسيا جديدا.



يأتي ذلك رغم ارتفاع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة وسط أنباء عن أن دول عدة تواجه موجة جديدة من الجائحة.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال يوليو/تموز الماضي، وهي قراءت اتسقت مع توقعات المحللين.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 192 نقطة) إلى 35456 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 4448 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 14795 نقطة.