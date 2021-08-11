شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة بأرباح "جازادكو" في الربع الثاني 2021 لارتفاع أرباح إعادة تقييم الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 1087% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 661.1 ألف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 8.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى نمو المبيعات بنسبة 3.84%، حيث ارتفعت مبيعات القطاعين الزراعي والاستزراع المائي بنسبة 5.4%، مدعوماً بارتفاع في مبيعات الروبيان والفواكه.

كذلك ارتفعت ايرادات القطاع العقاري بنسبة 8.5% بسبب ارتفاع نسبة الاشغال، في حين أن مبيعات القطاع الصناعي (مصنع المياه) انخفضت بنسبة 6%.

ويعود ارتفاع صافي الأرباح أيضاً إلى ارتفاع أرباح إعادة تقييم أصول حيوية والناتج عن خطة الشركة لزيادة الطاقة الانتاجية في مزرعة الروبيان بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات والذي ساهم في ارتفاع اجمالي الربح بنسبة 16% وذلك نظراً لتحسن كفاءة الأداء وانخفاض التكاليف التشغيلية بالقطاع الزراعي.

وارتفعت الإيرادات إلى 19.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 19.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 523.6 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.