شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المتطورة" ترتفع 257% بالربع الثاني لإرتفاع الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 257.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 16.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 17.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع الإيرادات بسبب إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وإرتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وإرتفاع الايرادات الأخرى، على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإرتفاع الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 19.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 6.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 33.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.