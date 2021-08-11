شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الجنوبية" تتراجع 30% بالربع الثاني 2021 لانخفاض إيرادات المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 29.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 95 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 135 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 98 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 137 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات بنسبة 17.99% وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 17.25%.

وتراجعت الإيرادات إلى 278 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 339 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 270 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 318 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن أسمنت الجنوبية حققت صافي أرباح بلغ 175 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 183 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.