شكرا لقرائتكم خبر عن «متمم» يناقش «القرار المالي» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، بالتعاون مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد وهيئة السوق المالية، لقاءً افتراضياً بعنوان "آلية اتخاذ القرارات والتخطيط المالي بعيد المدى"، وذلك مساء اليوم الأربعاء ، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإثراء المعرفة المالية والاقتصادية.

ويشارك في اللقاء عدد من المختصين في المجالين المالي والاقتصادي، وهم: حاتم الغامدي مستشار الإدارة العامة للمخاطر بهيئة السوق المالية، والدكتور محمد العتيبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور عاصم الحميضي أستاذ المالية المساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، وريم أسعد الكاتبة الاقتصادية والعضو المؤسس بجمعية حماية المستثمرين الأفراد، ويدير اللقاء يحيى الحجيري مدير الاتصال المؤسسي في جمعية حماية المستثمرين الأفراد.

ويناقش ضيوف اللقاء عدّة محاور، منها أسس اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، ومفاهيم وخصائص القرارات المالية والعوامل المؤثرة فيها، كما يسلّط الضوء على أهمية منهجية التحليل المالي في عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى سياسات التخطيط المالي والأطر التقديرية.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر [email protected] في تمام السابعة مساءً.