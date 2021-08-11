شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب جنيهين بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 767 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 سجل 876 جنيها.
عيار 21 سجل 767 جنيها.
عيار 18 سجل 657 جنيها.
الجنيه الذهب 6136 جنيها.
أونصة الذهب 1737 دولار.
وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الإثنين.
وأضاف: "من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفدرالي منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب".
وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.