شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب جنيهين بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 767 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالتعاملات المسائية، ارتفاعا بقيمة جنيهين قبل قليل في التعاملات بسوق الذهب في مصر، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 767 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن إلى 1737 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 876 جنيها.

عيار 21 سجل 767 جنيها.

عيار 18 سجل 657 جنيها.

الجنيه الذهب 6136 جنيها.

أونصة الذهب 1737 دولار.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الإثنين.

وأضاف: "من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفدرالي منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب".

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.