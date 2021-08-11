شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط مؤشر سوق دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.07% خاسرًا 2.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2814.63 نقطة ، وتصدرت البورصات المرتفعة، المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.47% رابحًا 35.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7594.349 نقطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.338 تريليون درهم.

أعقبه المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 4.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1622.91 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.22% رابحًا 25.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11325.10 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% رابحًا 25.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11325.10 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.75% خاسرًا 185.51 نقطة ليغلق عند مستوى 24435.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.4 مليون سهم بقيمة 7.96 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.23%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.2%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.96%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، 0.47%، على التوالي.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بدجت السعودية" بنسبة 4.11%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 4.10%، ثم سهم "معادن" بنسبة 3.48%، وتراجع 128 سهمًا على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 4.29%، ثم سهم "مكة" بنسبة 4.23%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "تنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 608.6 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% رابحًا 35.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7594.349 نقطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.338 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 285.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 5513 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.61%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.13%، 0.07%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 13.77%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 13.46%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10.77%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 50%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 9.8%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 5.5%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 322.8 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحًا 15.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6611.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحًا 8.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7198.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.59% رابحًا 32.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5462.88 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53% رابحًا 30.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5761.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 326.1 مليون سهم بقيمة 58.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.97%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.17%، 0.16%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% رابحًا 4.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1622.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 555.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 21.74% مدفوعًا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.35%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 14.90% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.83%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.51%.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%، وصعد سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.5%، 1.41%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسرًا 2.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2814.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 102.5 مليون سهم محققة ما قيمته 128.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1995 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 14.07%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 11.03%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.82%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.1 مليون ورقة بقيمة 21 مليون درهم.