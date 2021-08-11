شكرا لقرائتكم خبر عن "المنافسة" توافق على اندماج 32 شركة ومركز صرافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها عملية اندماج 32 شركة ومؤسسة صرافة محلية (شراء وبيع العملات الأجنبية).

وقالت الهيئة، إن هذه الصفقة تُعد من أكبر عمليات الاندماج من حيث عدد المنشآت في صفقة واحدة في تاريخها.

وبينت أن المنشآت الراغبة في عملية الاندماج تسعى لتأسيس شركة مساهمة مقفلة مساهمة بغرض التوسع في عملياتها التشغيلية ومجابهة الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها قامت بدراسة سوق تبديل العملات (بيع وشراء العملات الأجنبية) لدراسة ما إذا كانت عملية الاندماج ستثير مخاوف على المنافسة وخلصت إلى أن سوق بيع وشراء العملات الأجنبية يعد من أكثر الأسواق سيولة في العالم ويعتبر من أكثر الأسواق استقراراً لما يتميز به من شفافية وبالتالي صعوبة التلاعب في أسعار الصرف.

وأضافت أنه لا يوجد موانع دخول هيكلية أو تنظيمية تذكر ما عدا التراخيص المطلوبة من منظم القطاع، والتي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة، وتحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة بمزاولتها، وحماية حقوق العملاء.

وأشارت إلى أن عملية الاندماج ستؤدي إلى زيادة وفورات الحجم وخفض التكاليف المتغيرة، وبالتالي قد يساهم في الاستثمار في الابتكار والتطوير ورفع كفاءة الكيان الجديد.