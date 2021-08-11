شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 70.71 دولار لبرميل برنت و68.32 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،70.71 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.32 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء شهدت ارتفاعا طفيفا وذلك علي الرغم من خفض المحللين من توقعاتهم في الطلب علي الوقود بالصين، كما أظهرت البيانات تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.7%.

وكان كبار منتجي النفط قد اتفقوا في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من شهر أغسطس الجاري.