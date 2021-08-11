شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر
سعر الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 653 جنيها.
عيار 21 سجل 765 جنيها.
عيار 24 سجل 871 جنيها.
الجنيه الذهب 6096 جنيها.
أونصة الذهب 1736 دولار.
وسجلت أسعار الذهب في مصر مساء أمس الثلاثاء تراجع بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 إلي مستويات 758 جنيها للجرام، وذلك في أدني سعر للذهب منذ أبريل الماضي ليهبط المعدن لأقل مستوي في 4 أشهر.
ومن ضمن أسباب هبوط الذهب، ارتفاع أسعار الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول، وقال محللون إن الدولار قد يلقى دعما من ارتفاع عائدات السندات الأميركية إذ يضعف احتمال تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز أسعار السندات.