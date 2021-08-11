شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موانع الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 على مدار اليوم، نتيجة حركة الترقيات التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار الترقية وذلك اعتبارا من 1-7-2021، وذلك لأكثر من 800 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لمن أتموا المدد البينية التي حددها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لكل مستوى وظيفي.

وفي ضوء ذلك حدد القانون عدد من الأسباب التي قد تؤدي لمنع الموظف من الحصول على الترقية بالرغم من إتمام المدد البينية وتضمنت موانع الحصول على الترقية الآتى:-

- إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة، وفي هذه الحالة يتم حساب المدد البينية مستثنى منها مدة الإعارة.

- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

-إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك خلال العام ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه حتى 30-6-2021.

- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

في حالة وجود أي استفسار بشأن الترقية أو الموقع الالكتروني رجاء التوجه لصفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/EgyptianCAOA.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.

وفي هذا السياق، فقد تضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية ، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ") والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

علمًا أن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2021 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.