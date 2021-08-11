شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد أكثر من 2.5% قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتفقد أكثر من 2.5% ،مستأنفة خسائرها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، يأتي هذا التراجع بفعل مخاوف ضعف الطلب فى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،ويطغي تأثير ذلك على بيانات أولية أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 2.5% إلى مستوي 66.69$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.47$، و سجل أعلى مستوي عند 68.76$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 2.5% إلى مستوي 69.09$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 70.78$ ، وسجل أعلى مستوي عند 71.15$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 65.17$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 2.3% ، بعدما سجل فى اليوم السابق مستوي 67.62$ للبرميل الأدنى منذ 20 تموز/يوليو الماضي.

قالت شركة "سينوبك" أكبر شركة تكرير فى الصين ،إنها ستخفض معدلات التشغيل بعض المصانع بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% ،وأعاذت ذلك إلى ضعف مستويات الطلب والسحب فى البلاد.

فمع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، شددت بعض المدن الصينية من قيود الإغلاق و العزل الصحي ،ضمن محاولات منع انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى فى البلاد.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.82 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 آب/أغسطس، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 439.7 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.8 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر،ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.2 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.