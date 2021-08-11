شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز/يوليو مرتفعا بمقدار 0.5% شهريا ،طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.9 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3 % ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.9% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.