شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر قبل بيانات التضخم الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عززت بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات تشديد السياسة النقدية ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية خلال تموز/يوليو.

أضاف مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 93.20 نقطة الأعلى منذ الأول من نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.06 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.04 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل البيانات القوية عن سوق العمل الأمريكي.

زادت عمليات شراء العملة الأمريكية منذ يوم الجمعة ،بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عززت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن وتيرة التضخم الأمريكية خلال تموز/يوليو ، البيانات القوية سوف توسع العملة الأمريكية من مكاسبها مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.3% سنويا فى تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 5.4 % فى حزيران/يونيو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.9% الشهر السابق.