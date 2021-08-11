شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لمستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي ،مسجلة مستوى قياسي جديدة ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بفضل موسم الإفصاح عن نتائج الأعمال خلال الربع الثاني ،وبعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 473.37 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.5% ، بفضل إعلان كبرى شركات القطاع أرباح أفضل من التوقعات.

تتوالي كبرى البنوك والشركات الأوروبية الإفصاح عن نتائج أرباح قوية تتجاوز تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو ما يعكس القدرة الكبيرة فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر الأمس الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.1% ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,445.21 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأكثر من 0.1% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.