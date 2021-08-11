شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى 5 أشهر قبل بيانات التضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,836.59$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,829.33$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,824.11$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,683.67 $ للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب بحوالي 7% على مدار يومي الجمعة والاثنين ، بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،عززت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن وتيرة التضخم الأمريكية خلال تموز/يوليو ، البيانات القوية سوف توسع العملة الأمريكية من مكاسبها مقابل سلة من العملات العالمية ،وتنخفض أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي لمستويات أدنى جديدة.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.3% سنويا فى تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 5.4% فى حزيران/يونيو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.9% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,023.54 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 5 أيار/مايو الماضي.