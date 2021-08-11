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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-8-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصري عند 18.29جنيه للشراء، و18.44جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.33جنيه للشراء، و18.46جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.29جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.33جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.29 جنيه للشراء.
18.44 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر
18.29 جنيه للشراء.
18.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.29 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.33 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.