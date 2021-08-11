الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بين 1.5-3 جنيهات للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-8-2021 استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة حيث، سجلت البطاطس 2.5-6 جنيهات، والبامية 5-9 جنيها للكيلو. 

 

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو. 

 

وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، سعر الفلفل ألوان يتراوح   بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

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