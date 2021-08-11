شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200- 14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت بجميع أصنافه استقرارا فى الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 11-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد سجل اليوم 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود تراوحت بين 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600-650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350-2450 جنيها.