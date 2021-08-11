شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته دون مستوى 71.20، ويحصل على إشارات سلبية مستمرة من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 69.65 وتمتد إلى 67.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط