شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة إيه إم دي (AMD) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، مسجلاً خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.02% بما يعادل -1.10 نقطة ليستقر على سعر 106.48 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 98.00، ليستهدف مستوى المقاومة 117.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه