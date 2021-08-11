شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون وسط توقعات سلبية – تحليل – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -21.19 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 3,320.68 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وما جعل السهم متماسكاً إلى حد ما بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية هو توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم الحالي 3,341.00، ليستهدف مستوى الدعم 3,182.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط