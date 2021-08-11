شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر عند أعلى مستوياته على الإطلاق – تحليل – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم فايزر (PFE) باللون الأخضر في آخر جلساته، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 4.81% بما يعادل 2.21 نقطة ليستقر على سعر 48.19 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 46.45، تحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 46.45، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 51.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد