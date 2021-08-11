شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاود الانخفاض – تحليل – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) من جديد في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل 98 سنت ويستقر في نهاية التداولات على سعر 165.55 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 152.00، طيلة ثبات المقاومة 176.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط