شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليكافح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 58.55، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 58.55، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد