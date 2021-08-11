الاقتصاد

كومكاست يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 11-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليكافح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 58.55، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 58.55، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 62.00.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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