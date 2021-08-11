شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أسابيع مع ارتفاع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة سادسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 14 من تموز/يوليو وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 21 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في السادس من آب/أغسطس والذي قد يظهر عجز 0.8 مليون برميل مقابل فائض 3.6 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.63% لتتداول عند مستويات 68.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.51$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 68.29$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.64% لتتداول عند 70.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.91$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 70.63$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 93.09 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 93.07، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 93.06.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.4%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 4.3% مقابل 4.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 305.0$ مليار مقابل 174.2$ مليار في حزيران/يونيو، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير مجلس الشيوخ خطة البنية التحتية بقيمة واحد تريليون دولار تقريباً، ويلى ذلك قيام المشرعين بإرسال مشروع قانون البنية التحتية إلى مجلس النواب للتصويت عليه ثم تصديق الرئيس الأمريكي جو بادين على مشروع القانون الذي تتبنه إدارته.

على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراُ تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 203.30 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,303,515 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 4,033 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصتان إلى 387 منصة، لتعكس استأنف مسيرات الارتفاع التي توقفت الأسبوع السابق لأول مرة في ستة أسابيع، حينما انهت أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أيار/مايو بعد أن عكست أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020.