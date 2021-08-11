بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب تتعافى في مصر.. وعيار 21 يعوض جزءاً من خسائره

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية ارتفاعاً ملحوظاً من 1720 دولار إلي 1735 دولار.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21، ارتفع من 758 إلي 763 جنيهاً للجرام على خلفية الارتفاع الملحوظ بالسعر العالمي لأونصة الذهب.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، حيث جاءت على النحو التالي:

عيار الذهب 24 في مصر 872 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 762 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 654 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6014 جنيها مصريًا.

أونصة الذهب 1735 دولار

وفي ختام تداولات الأسبوع الماضي، تراجع الذهب تراجع بما يزيد على 2%، بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو 2021 بالولايات المتحدة.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مساء أمس، الثلاثاء، تراجعاً بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 إلي مستويات 758 جنيها للجرام، وذلك في أدني سعر للذهب منذ أبريل الماضي ليهبط المعدن لأقل مستوي في 4 أشهر.

ومن أسباب هبوط الذهب، هو ارتفاع أسعار الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.