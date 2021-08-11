شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الإعلامى الروسى يزور متحف الحضارة بالفسطاط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الوفد الإعلامي الروسي الذي وصل منذ يومين إلى مدينة الغردقة بعد استئناف حركة السياحة بين روسيا والمدن السياحية المصرية.

وبعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية في مدينة الغردقة التي استمتعًوا فيها بالشواطئ المشمسة والطبيعة الخلابة والانشطة البحرية المتنوعة، حرص الوفد الإعلامي الروسي على التوجه إلى مدينة القاهرة، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بها، وخاصة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في ابريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

استقبل الوفد فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، حيث اصطحبتهم في جولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعتي العرض المركزي والمومياوات.

وأشارت فيروز فكري إلى أن أعضاء الوفد أعربوا خلال الجولة عن انبهارهم بالمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وطريقة عرضها، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمتحف.

وحرص الوفد الإعلامي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.