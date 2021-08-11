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شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الإعلامى الروسى يزور متحف الحضارة بالفسطاط.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وبعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية في مدينة الغردقة التي استمتعًوا فيها بالشواطئ المشمسة والطبيعة الخلابة والانشطة البحرية المتنوعة، حرص الوفد الإعلامي الروسي على التوجه إلى مدينة القاهرة، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بها، وخاصة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في ابريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.
استقبل الوفد فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، حيث اصطحبتهم في جولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعتي العرض المركزي والمومياوات.
وحرص الوفد الإعلامي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.
خلال زيارة متحف الحضارة
الوفد الإعلامي خلال زيارة متحف الحضارة
صورة تذكارية للوفد الإعلامي خلال زيارة متحف الحضارة
جانب من زيارة الوفد الإعلامي خلال زيارة متحف الحضارة