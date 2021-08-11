شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 11-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 11-8-2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ، كما كانت أسعار أمس.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.