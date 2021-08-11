شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالانخفاض ليقترب من حاجز 1.3800، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.3760 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3875 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3740 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط